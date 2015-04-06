Путин: армия РФ должна быть компактной, но эффективной

Также российский лидер заявил о необходимости вооружения армии высокоточным оружием.

Президент России Владимир Путин считает, что российская армия должна быть компактной, но при этом эффективной. Об этом он заявил на совещании по оборонной тематике.

По его словам, высокая готовность парка авиационной техники в настоящее время во многом определяет возможность переброски российских войск на огромные расстояние.

Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, развитие авиации имеет высокую важность для проведения успешных десантных операций. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость вооружения армии России высокоточным оружием большой дальности, а также управляемыми боеприпасами и крылатыми ракетами. Он отметил, что на сегодняшний день в данной области уже есть "определенные успехи и хорошие заделы".

Ранее Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям.

Видео: Youtube/Россия 24