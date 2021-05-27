Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям

Российским специалистам удается добиваться выздоровления почти 80% детей, имеющих онкозаболевания.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время российским специалистам удается добиваться выздоровления около 80 процентов детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к участникам конгресса по онкозаболеваниям, который проходит в центре имени Дмитрия Рогачева.

По словам российского лидера, это является значимым достижением для государства.

Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что в начале 90-х годов прошлого века с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало приблизительно пять процентов детей. В настоящее время этот показатель достигает 90 процентов.

По словам Путина, за прошедшие четыре года объем оказания высокотехнологичной помощи онкобольным детям вырос более чем на треть, также сообщается об увеличении количества операций по трансплантации костного мозга. По данным президента, в 2020 году их было сделано 667.

Также Путин подчеркнул, что власти страны продолжат развивать систему медицинской помощи детям с онкологией. В следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в эксплуатацию новейший корпус ядерной медицины.

Ранее онколог назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма.

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