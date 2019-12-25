Онколог назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма

Онкологи уверяют, что здоровое питание – наиболее эффективная профилактика рака. Об этом "Российской газете" рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Опытным путем выделены некоторые продукты, регулярное употребление которых помогает снизить опасность возникновения онкологических заболеваний.
Иван Карасев, онколог
Например, врач посоветовал есть чеснок, так как находящиеся в нем соединения предохраняют от онкологии, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких. Сильные антиоксиданты, которые снижают риск возникновения опухоли груди и других видов рака, содержит брокколи. Противораковые соединения присутствуют в цельных зернах (злаках).
Очень важно есть цитрусовые. Грейпфруты выводят канцерогенные вещества из организма. Апельсины и лимоны стимулируют работу иммунных клеток (например, лимфоцитов), которые уничтожают раковые клетки.
Также онколог посоветовал есть грибы, льняное семя, морские водоросли, чернику, томаты, зеленый чай, виноград, зелень с темными листьями.
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Фото: pixabay
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