Врач рассказал о том, что такое дисфагия.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды. Соответствующее заявление врач сделал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Эксперт назвал симптом онкологии, связанной с пищеводом. Речь идет о дисфагии - ощущении, когда что-то мешает глотать пищу. При раке наблюдается быстрое прогрессирование процесса нарушения глотания еды, а со временем - и жидкости.

Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак. Александр Мясников, доктор

Медик рекомендовал при возникновении такого симптома сразу же обращаться к специалисту. Дисфагия может быть признаком психосоматического расстройства, а не онкологии. К основным факторам риска ее возникновения рака пищевода курение, употребление алкоголя, бактерию хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

Мясников назвал пять условий для предотвращения инсульта.

Фото: YouTube/Россия-24