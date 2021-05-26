Доктор прокомментировал факторы риска возникновения ишемии сердца.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал пять условий для предотвращения инсульта. Об этом специалист рассказал зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-канале. Врач также уточнил основные причины возникновения данного заболевания. Он напомнил о существовании двух видов инсульта: ишемического и геморрагического. Первый вариант наступает из-за кислородного голодания. Он выявляется в 80 процентах случаев. Факторами для развития данного диагноза считаются закупорка бляшек и эмболия.

Мерцательная аритмия может привести к образованию тромба. Он выстреливает, идет в мозг и вызывает закупорку сосуда. Александр Мясников, врач

Доктор напомнил, что прием таблеток "скорой помощи" может стать причиной системной гипотензии. Эта ситуация также будет фактором риска для возникновения у пациента инсульта.

Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян.

Фото и видео: YouTube/Россия 1