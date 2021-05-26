Врач оценил современную гормональную терапию.

Доктор Александр Мясников развеял миф об известной причине набора веса. Об этом специалист поговорил со зрителями в рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. По словам медика, гормональная заместительная терапия не может приводить к набору веса. Врач спросил у одной из женщин в зале, может ли прием таких препаратов приводить к набору веса. Зрительница ответила, что, наверное, может, если неправильно подобрана терапия.

Считается, что сегодня дозы настолько подобраны, что не должны. Александр Мясников, врач

Эксперт напомнил, что в прошлом были широко известны случаи, когда после приема гормональных препаратов пациента набирал в весе. Однако в современных противозачаточных таблетках дозы гормонов очень низкие, поэтому не могут оказать влияние на этот фактор.

Доктор Мясников назвал ошибку при измерении давления.

Фото и видео: YouTube/ Россия 1