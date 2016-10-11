Доктор Мясников назвал ошибку при измерении давления

По его словам, нельзя измерять давление очень часто.

Российский доктор Александр Мясников назвал неочевидную ошибку жителей РФ при измерении артериального давления. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, слишком частое измерение давления может ухудшить состояние человека. Мясников в ответ на соответствующий вопрос телезрительницы ответил, что разовые подъемы артериального давления ни о чем не говорят.

Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. <…> То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 [миллиметров ртутного столба] – это, конечно, гипертония, требующая лечения. Александр Мясников, российский врач

Доктор отметил, что уровень давления в ночное время суток должен быть меньше, чем днем. Он также порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.

Ранее Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России.

Видео: Youtube / Россия 1