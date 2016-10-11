Доктор Мясников назвал ошибку при измерении давления

Российский доктор Александр Мясников назвал неочевидную ошибку жителей РФ при измерении артериального давления. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, слишком частое измерение давления может ухудшить состояние человека. Мясников в ответ на соответствующий вопрос телезрительницы ответил, что разовые подъемы артериального давления ни о чем не говорят.
Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. <…> То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 [миллиметров ртутного столба] – это, конечно, гипертония, требующая лечения.
Александр Мясников, российский врач
Доктор отметил, что уровень давления в ночное время суток должен быть меньше, чем днем. Он также порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.
Ранее Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России.
Видео: Youtube / Россия 1
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