Беглов: какие события пройдут в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией

Петербуржцы смогут пройти консультацию кардиолога и сходить в музей гигиены на экскурсию.

В ближайшее воскресенье, 17 мая, пройдет Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Об этом в своем канале сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, всю неделю в городе будут проводить мероприятия по профилактике, прямые эфиры, лекции и экскурсии. Подробная программа есть на сайте Правительства.

Например, можно побывать на бесплатном приеме кардиолога. Акция пройдет в торговом комплексе "РИО" 14 мая с 16:00 до 20:00. А с 12 по 15 мая петербуржцы могут посетить выставку "Факторы риска здоровья: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний". Экспозицию подготовили в музее гигиены.

Отметим, по данным ВОЗ на 2024 год, около 1,4 миллиарда человек во всем мире страдают гипертонией. При этом примерно 46% взрослых с заболеванием не подозревают о его наличии, и только лишь 21% контролируют гипертонию с помощью лечения. Часто недуг протекает незаметно, из-за чего человек может годами не знать о болезни и разрушительных процессах, которые происходят в организме. Неконтролируемое высокое давление может привести к поражению жизненно важных органов и систем.

