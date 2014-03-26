Он считает вакцинацию единственным способом стабилизировать нынешнюю ситуацию.

Врач и ведущий Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, это связано с ростом цифр заболеваемости COVID-19 в стране. Он также отметил, что пандемия развивается волнообразно: три месяца заболевание идет вверх, выходит на плато, а спустя три месяца снова растет.

Она [третья волна] продлится где-то около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять. Александр Мясников, врач

Врач считает, что вакцинация является единственным способом стабилизировать нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России.

Ранее Мясников назвал признак рака у мужчин.

Видео: Telegram / ДОКТОР МЯСНИКОВ