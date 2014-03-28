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Мясников назвал признак рака у мужчин

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Он рекомендует в таком случае сразу обращаться за медицинской помощью.

Врач и ведущий Александр Мясников назвал признак рака, который встречается у мужчин. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными потерями крови из-за естественных причин. Этого нет у мужчин, но если у них наблюдается железодефицитная анемия, это может означать потерю из желудочно-кишечного тракта. В связи с этим врач рекомендует сразу обращаться за медицинской помощью.

Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, нужно идти к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву.

Александр Мясников, врач

Ранее Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы.

Видео: YouTube / О самом главном

Теги: александр мясников, ведущий, доктор, мужчины, рак, симптомы рака
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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