Мясников назвал признак рака у мужчин

Он рекомендует в таком случае сразу обращаться за медицинской помощью.

Врач и ведущий Александр Мясников назвал признак рака, который встречается у мужчин. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными потерями крови из-за естественных причин. Этого нет у мужчин, но если у них наблюдается железодефицитная анемия, это может означать потерю из желудочно-кишечного тракта. В связи с этим врач рекомендует сразу обращаться за медицинской помощью.

Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, нужно идти к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву. Александр Мясников, врач

Ранее Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы.

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