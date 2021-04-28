Врач назвал негативные факторы использования домашней техники.

Российский врач Александр Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы. Информацией об этом специалист поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись опубликована на YouTube-платформе. Медик подчеркнул, что многие россияне уверены, что домашняя техника может представлять угрозу для здоровья из-за электромагнитного излучения, но пока что врачи не могут точно ответить на вопрос, как именно это явление влияет на самочувствие человека. Использование холодильников наоборот, привело человечество к избавлению многих проблем со здоровьем.

Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких. Александр Мясников, российский доктор

Вред организму может нанести обогреватель, так как он снижает уровень влажности в помещении. Из-за этого пересыхает слизистая носа, необходимая для защиты от инфекционных болезней. Также сухость воздуха сказывается на проблемах со зрением. неправильная установка кондиционеров приведет к простудным заболеваниям, а также может усугубить астму или аллергию.

Доктор Мясников объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя.

Фото и видео: YouTube/ Россия 1