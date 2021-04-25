Доктор Мясников объяснил, чем опасен полный отказ от алкоголя

По его словам, человек рискует быть подверженным инфаркту.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что при полном отказе от алкоголя у человека может возникнуть инфаркт. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Также Мясников отметил, что недуг может возникнуть при малом количестве употребления алкоголя. По его словам, это примерно 19 грамм чистого спирта.

А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя Александр Мясников для "России-1"

Также, по мнению врача, женщины в возрасте от 50 лет и выше более подвержены развитию инфаркта, мужчины – после 45 лет. Опасен также этот недуг для наследников человека, который был ему подвержен.

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