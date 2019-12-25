Врач рассказал в каком месте жир наиболее опасен для человека.

Российский врач Александр Мясников назвал самый опасный жир в теле человека. Такое заявление специалист сделал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Он ответил на вопрос зрительницы в рубрике "Вопросы от доктора", которая предположила, что речь идет об области сердца. Врач уточнил, что худшим вариантом ожирения является выпирающий живот.

На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно. Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее. Александр Мясников, российский медик

Напомним, что сальник напоминает из себя широкую и протяженную по длине складку внутренностной брюшины, Между ее листками расположена рыхлая соединительная ткань с сосудами и жировыми отложениями.

Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта.

Фото: YouTube/О самом главном