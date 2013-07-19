Врач объяснил, какую угрозу представляет препарат в случае неправильного использования.

Российский доктор Александр Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол. В рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" специалист объяснил, что лекарственный препарат не следует принимать при похмелье, так как его воздействие только усилит нагрузку на печень и приведет к ее токсическому поражению.

Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем. Если у вас есть хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз. Александр Мясников, врач

Эксперт напомнил, что пациенту не следует принимать препарат больше, чем три грамма за сутки. Если в таблетке 600 мг, то можно принять шесть таблеток, а если по грамму, то не более трех. Медик рассказал, что парацетамол входит во многие порошковые препараты, необходимые во время лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Он призвал пациентов обращать на это внимание.

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Фото: YouTube/О самом главном