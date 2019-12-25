Врач рекомендовал привиться от вируса папилломы человека.

Российский врач Александр Мясников назвал вирус, вызывающий рак. Такое заявление специалист сделал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. По информации от медика, вирус папилломы 16 и 18 типов человека вызывает до 70 процентов всех онкологических случаев. В частности, речь идет о раке шейки матки, полового члена, анального отверстия, горла. Это заболевание проявляется за счет наростов на кожном покрове.

Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями. Александр Мясников, российский доктор

Эксперт рекомендовал сделать прививку от папилломы в возрасте 9-13 лет. Он напомнил, что вакцинация доступна как для мальчиков, так и для девочек. При этом препараты позволяют защититься как от видов вируса, вызывающих новообразования на коже, а также от тех, что грозят онкологическими заболеваниями.

Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса.

Фото: YouTube/О самом главном