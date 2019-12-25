Доктор Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек

Доктор рассказал о том, как улучшить сон.

Доктор Александр Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек. Такое заявление специалист сделал в рамках программы "О самом главном", транслировавшейся на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. В первую очередь медик рассказал, что при пробуждении посреди ночи человеку не следует смотреть на часы. В этом случае начинается расчет времени, оставшегося на сон. Вместо этого мыслительного процесса врач рекомендовал просыпаться и ложиться в одной и тоже время ежедневно, включая выходные дни.

В 11 лег — в 7 встал. В 10 лег — в 6 встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова.Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью. эксперт-кардиолог программы

Эксперт напомнил, что рефлексом ко сну является кровать, поэтому днем нельзя на ней лежать. Тем, кто не может уснуть на протяжении 20 минут медик посоветовал встать, походить и успокоиться. При этом нельзя смотреть на экран гаджетов, пить алкоголь, курить или принимать пищу.

Мясников назвал частую ошибку при головной боли.

Фото: YouTube/О самом главном