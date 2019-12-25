Врач объяснил, как формируются камни в желудке.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил об опасной болезни из-за попадании волос в организм. Об этом специалист рассказал в эфире канала "Россия-1" в программе "О самом главном" медик объяснил, что этот фактор является значимым для образования камней в желудке или скопления безоара (частично переваренных и непереваренных остатков). Сформированная из волос каменная плотность не способна пройти через двенадцатиперстную кишку. Также на диагноз может повлиять употребление определенных препаратов, у которых оболочка препятствует воздействию желудочного сока и способствует образованию безоаров.

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Эксперт напомнил, что камни в желудке вызывают язву или даже кровотечение. Безоары также формируют из-за таких продуктов как хурма, содержащей множество танинов. Медик посоветовал как можно тщательнее пережевывать пищу.

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Фото: YouTube/О самом главном