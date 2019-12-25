Петербурженка нарастила подруге волосы длиной 10,6 метра и побила рекорд

Мастер из Петербурга создала шевелюру в четыре этажа и установила рекорд.

Петербурженка Ирина Германова установила мировой рекорд, нарастив своей лучшей подруге волосы длиной почти 11 метров. Официальная формулировка достижения – "Самые длинные распущенные наращенные волосы, выполненные смешанным способом". Попытка состоялась 21 августа, а в сентябре результат подтвердили эксперты.

Длина прядей составила 10 метров 60 сантиметров, что сопоставимо с высотой четырехэтажного дома. Исходная длина волос модели была всего 28 сантиметров. Об этом пишет КП-Петербург.

Идея возникла не из желания попасть в Книгу рекордов, а из стремления подруги стать идеальной блондинкой. Модель ростом 154 сантиметра давно мечтала о кипельно-белых волосах. Ирина, готовясь к чемпионату по наращиванию в номинации "Креативное наращивание", сначала решила сделать волосы до роста подруги, а затем увеличила длину. Подруга отреагировала на предложение с испугом, но согласилась участвовать в эксперименте.

Создать такую длину из готовых прядей было невозможно. Ирина полтора месяца готовила материал, смешивая натуральные волосы с биопротеиновыми для получения нужного оттенка и плавного перехода. По её словам, таких абсолютно белых волос в природе почти не существует, поэтому требовалось сращивание. Мастер спала по несколько часов, так как днём работала, а вечером занималась подготовкой.

Само наращивание заняло два часа. Процесс снимали несколько камер, присутствовали свидетели и эксперт. Для непубличного человека это стало испытанием, и Ирина чуть не отказалась от затеи, но заявка уже была подана.

После фотосессии, которая прошла в трёх локациях, волосы сняли. Образ получился скорее готической Черной королевой, чем сказочной Рапунцель. Вес конструкции составлял три килограмма, и постоянно носить её подруга не планировала.

Фото: pxhere