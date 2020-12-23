Петербургская школьница попала в Книгу рекордов России благодаря длинным волосам

Длина волос девушки достигает 148 сантиметров.

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что школьница из Петербурга Анастасия Костина попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам среди ровесниц. Об этом сообщают "РИА Новости".

Длина волос девушки достигает 148 сантиметров. По словам Анастасии, уход за такими волосами крайне непростой. Она добавила, что в ближайшее время планирует сократить длину локонов. Обычно школьница заплетает волосы в одну или две косы.

Ранее в Кронштадте на "Фестивале тельняшки" установили новый мировой рекорд. На фестивале Денис Вовк буксировал гвардейский корвет Балтийского флота "Сообразительный" массой 2250 тонн.

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