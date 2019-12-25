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В Кронштадте на "Фестивале тельняшки" установили новый мировой рекорд
Сегодня, 14:05
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В Кронштадте на "Фестивале тельняшки" установили новый мировой рекорд

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На фестивале Денис Вовк буксировал гвардейский корвет Балтийского флота "Сообразительный" массой 2250 тонн.

В субботу, 28 августа, в Кронштадтском музейно-историческом парке "Остров фортов" установили новый мировой силовой рекорд для книги Рекордов Гиннесса. Мероприятие проходило в рамках "Фестиваля тельняшки".

На фестивале Денис Вовк буксировал гвардейский корвет Балтийского флота "Сообразительный" массой 2250 тонн. Ему удалось продвинуть корабль на 2 метра за 1 минуту 25 секунд.

Рекордсмен Денис Вовк - один из сильнейших людей страны в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 кг, победитель соревнований по силовому экстриму, а также обладатель трех мировых рекордов (Книга Рекордов Гинесса). 

Ранее Piter.tv писал, что петербуржец рассказал, как объездил все страны.

Фото: ЛенТВ24

Теги: книга рекорда гиннесса, новый мировой рекорд, фестиваль тельняшки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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