В Кронштадте на "Фестивале тельняшки" установили новый мировой рекорд

На фестивале Денис Вовк буксировал гвардейский корвет Балтийского флота "Сообразительный" массой 2250 тонн.

В субботу, 28 августа, в Кронштадтском музейно-историческом парке "Остров фортов" установили новый мировой силовой рекорд для книги Рекордов Гиннесса. Мероприятие проходило в рамках "Фестиваля тельняшки".

На фестивале Денис Вовк буксировал гвардейский корвет Балтийского флота "Сообразительный" массой 2250 тонн. Ему удалось продвинуть корабль на 2 метра за 1 минуту 25 секунд.

Рекордсмен Денис Вовк - один из сильнейших людей страны в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 кг, победитель соревнований по силовому экстриму, а также обладатель трех мировых рекордов (Книга Рекордов Гинесса).

Ранее Piter.tv писал, что петербуржец рассказал, как объездил все страны.

Фото: ЛенТВ24