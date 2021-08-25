Петербуржец рассказал, как объездил все страны

Сейчас путешественник Александр Жданов застрял в Австралии и пишет книгу.

Самому молодому путешественнику России, который побывал во всех странах мира, Александру Жданову 38 лет. На посещение 193 стран – именно столько их в мире по версии Организации Объединенных Наций – у Александра Жданова ушло 14 лет 11 месяцев 18 дней. С этим достижением Жданов попал в Книгу рекордов Гинесса. В разговоре с "Петербургским дневником" Жданов рассказал, зачем объездил все страны мира.

Называя труднодоступные страны, в которых он побывал, Жданов рассказал об Афганистане.

Я был в Кабуле, и, когда ехал в машине, водитель спокойно рассказывал: "А вот здесь на прошлой неделе бомба взорвалась. Двести человек погибли". Водитель отвечал, что они так живут, и это их реальность, никому нет дела до Афганистана. Страшно находиться в таких военных странах. отметил путешественник

Чтобы попасть в такую страну, нужно предоставить целую кипу документов и доказать, что ты приехал в страну, чтобы узнать ее, узнать людей.

Например, я чувствовал страх за свою жизнь, когда находился в Сомали: белый человек там чужой, на него реально идет охота… Сомали – это одно из немногих мест, где я выскакивал из машины с сопровождающим меня гидом, делал пару фотографий, небольшие заметки себе в блокнот и запрыгивал назад в машину. вспомнил Жданов

Также рекордсмен отметил, что у него нет спонсоров, а все поездки он планировал на много месяцев вперед. Сейчас из-за пандемии петербуржец застрял в городе Перт, Австралия, и пишет книгу.

Ранее мы писали, что в Петербург прибыл ещё один "Сапсан" нового поколения.

Фото: "Петербургский дневник"