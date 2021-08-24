  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:06
184
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург прибыл ещё один "Сапсан" нового поколения

0 0

Договор о поставке 13 "Сапсанов" был подписан еще в 2019 году.

В Петербург продолжают прибывать высокоскоростные "Сапсаны" нового поколения. Об этом сообщила на своей странице в Instagram немецкая компания "Siemens Mobility". 

Человек-паук раскачивается, Супермен летает, а как же наш Ледяной гонщик добирается до места своей миссии? Недавно первый из нашей партии прибыл в Санкт-Петербург, совершив долгое путешествие на корабле. 

пресс-служба "Siemens Mobility"

Сегодня уже 16 поездов уже эксплуатируются в России по маршруту Петербург — Москва — Нижний Новгород. Также к ним присоединился 10-вагонный "Сапсан". В компании уверены, поезда надежно доставят пассажиров в пункты назначения даже в суровом российском климате. Первый поезд должен будет выйти на линию в 2022-2023 годах.

Видео: Instagram / Siemens Mobility 

Теги: морской порт, сапсан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии