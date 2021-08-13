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Высокоскоростной "Сапсан" доставили в Большой порт Петербурга

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Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии.

В Большой порт Санкт-Петербурга прибыл новый высокоскоростной "Сапсан". Поезд должен будет выйти на линию в 2022-2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии. Поезд отравится в депо в Металлострой, где его ждет дооборудование и окончательная настройка.

Договор о поставке 13 "Сапсанов" был подписан еще в 2019 году. На данный момент пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов "Сапсан", но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами.

Ранее губернатор договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге.

Фото: Telegram / Спб-Главный
Видео: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: большой морской порт санкт-петербурга, ржд, сапсан
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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