Губернатор договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге

Губернатор отметил, что есть необходимость объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 4 августа провёл переговоры с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым по дальнейшему развитию петербургского транспортного узла.

Губернатор отметил, что есть необходимость объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. Также нужно организовать тактовое движение в сторону Сестрорецка и Тосно, Гатчины и Пушкина.

В ходе переговоров обсудили вопрос вывода транзитных грузовых поездов за пределы исторического центра. Для этого придётся провести реконструкцию Петербургского железнодорожного узла. Также построят Северо-Восточный и Юго-Западный железнодорожный обходы.

Помимо этого стороны обсудили финансирование проекта по организации скоростного железнодорожного сообщения между Петербургом и Пулково.

Ранее Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги Москва - Петербург.

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