Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги Москва - Петербург

Новая магистраль позволит сократить время следования "Сапсана" с четырех до двух с половиной часов.

Во вторник, 3-го августа, Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Общая протяженность дороги составит 680 км. Новая магистраль позволит сократить время следования "Сапсана" с четырех до двух с половиной часов. Сообщается, что будут предусмотрены четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Минтранс РФ надеется, что первый состав запустят уже в декабре 2026 года. По словам замглавы министерства Владимира Токарева, этот проект экономически эффективный. После пяти лет эксплуатации магистраль станет приносить чистую прибыль. Предварительно ее стоимость оценивается в 1,7 трлн рублей.

Ранее мы писали, что РЖД восстановили движение по Транссибирской магистрали. Железнодорожный мост обрушился от наводнения 23 июля.

Фото: Piter.tv