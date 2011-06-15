РЖД восстановили движение по Транссибирской магистрали

Железнодорожный мост обрушился от наводнения 23 июля.

Движение по Транссибирской магистрали полностью восстановлено. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозёров, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram.

По его словам, работы были завершены почти на двое суток раньше, чем поручал президент России Владимир Путин.

Движение открыто, мы начинаем поднимать отставленные поезда, соответственно, заработает экономика страны. Здесь был совершен настоящий трудовой подвиг - люди круглосуточно восстанавливали мост. Олег Белозеров, глава РЖД

В компании сообщили, что за проявленный профессионализм получили знаки "Почетного железнодорожника ОАО "РЖД" два работника Забайкальской дирекции инфраструктуры.

Напомним, 23 июля из-за дождей на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост. В обоих направления движение поездов было остановлено. Путин поручил восстановить первый участок в течение двух с половиной суток с начала ЧП, а вторую ветку - в течение пяти дней.

Ранее в Забайкалье более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов.

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД