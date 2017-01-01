По восстановленному мосту Транссиба прошел первый тестовый состав

Работы по восстановлению моста идут круглосуточно.

Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный после наводнения мост в Забайкалье. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Согласно данным компании, на первом этапе теста по пути был запущен пустой состав, что необходимо для проверки надежности конструкций.

Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае. из сообщения пресс-службы РЖД

Отмечается, после проведения всех этапов проверки будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов. Кроме того в РЖД сообщили, что работы по восстановлению моста идут круглосуточно.

Напомним, 23 июля из-за дождей на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост. В обоих направления движение поездов было остановлено. Днем ранее РЖД установили первое из двух пролетных строений разрушенных путей.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что первый участок железной дороги планируется восстановить в течение двух с половиной суток с начала ЧП, а вторую ветку - в течение пяти дней.

Видео: Telegram/Телеграмма РЖД