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Из-за дождей на Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост

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Погибших и пострадавших нет.

В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

В сообщении говорится, что происшествие случилось недалеко от села Нижняя Куэнга. Отмечает нет ни погибших, ни пострадавших. В обоих направления движение поездов было остановлено.

Из-за обрушения моста может задержаться пассажирский поезд сообщением Самара – Владивосток.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Петербурга каршериинг снес забор. 

Видео: ВКонтакте / Регион-75 | Чита

Теги: обрушение моста из-за дождей в забайкалье, транссибирская железнодорожная магистраль
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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