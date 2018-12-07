Из-за дождей на Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост

В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.
В сообщении говорится, что происшествие случилось недалеко от села Нижняя Куэнга. Отмечает нет ни погибших, ни пострадавших. В обоих направления движение поездов было остановлено.
Из-за обрушения моста может задержаться пассажирский поезд сообщением Самара – Владивосток.
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