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Каршеринг снес забор в Приморском районе
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Каршеринг снес забор в Приморском районе

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Обошлось без пострадавших.

Вечером в четверг, 22 июля, в Приморском районе Петербурга произошла авария с участие каршеринга, поделились очевидцы в соцсетях. 

Вероятно водитель авто не справился с управлением и вылетел в ограждение на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Машина получила небольшие повреждения: помялся бампер. По предварительным данным, никто не пострадал. Как именно произошло ДТП, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирами и убийстве.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария, дтп, каршеринг, петербург
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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