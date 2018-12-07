Каршеринг снес забор в Приморском районе

Обошлось без пострадавших.

Вечером в четверг, 22 июля, в Приморском районе Петербурга произошла авария с участие каршеринга, поделились очевидцы в соцсетях.

Вероятно водитель авто не справился с управлением и вылетел в ограждение на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Машина получила небольшие повреждения: помялся бампер. По предварительным данным, никто не пострадал. Как именно произошло ДТП, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирами и убийстве.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте