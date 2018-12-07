В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирами и убийстве

В руки оперативников попались шесть мужчин от 49 до 63 лет.

Петербургские оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет, которых подозревают в мошенничестве с квартирами в особо крупном размере и одном убийстве. Об этом сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, задержанные причастны как минимум к трем мошенничествам. По одному из дел, компания по поддельным документам незаконно получила право распоряжаться квартирой на улице Спирина, 14, в Красном Селе. Ее владелец умер в 2018 году. Подозреваемые завладели недвижимостью в обход наследника.

Также летом прошлого года они подали в Росреестр фиктивный договор купли-продажи на квартиру на улице Маршала Жукова, 56/2. Ее кадастровую стоимостью оценили в 3 млн рублей.

Самой желанной добычей стала квартира на Невском проспекте за 8,2 млн рублей. Ее присвоили в июне 2019 года, однако сделка прошла не гладко. Следствие считает, что в августе того же года один из участников группы, ранее судимый 55-летний житель Петербурга, убил законного собственника квартиры, чтобы скрыть следы мошенничества. Под Лугой инвалида дважды ударили молотком по голове, а затем задушили веревкой. Тело закопали в лесу.

В квартирах задержанных прошли обыски. Изъяты мобильные телефоны, флеш-карта, документы и 800 тысяч рублей. Четверых фигурантов дела задержали на двое суток, двоих отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: Piter.TV