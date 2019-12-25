В Петербурге осудили колясочника, который зарезал собутыльника из-за женщины

Пострадавший получил удар ножом в живот и скончался в больнице.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении мужчины на инвалидной коляске, который в ходе ссоры зарезал собутыльника ножом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел вечером 5 мая 2020 года на детской площадке на Краснопутиловской улице. Подсудимый рассказал, что защищался от собутыльника, который напал на него с 1,5-метровой палкой. Мужчина схватил нож и ударил своего оппонента в живот. От полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

На суде петербуржец признал вину и раскаялся в содеянном, извинившись перед братом умершего. Он пояснил, что причиной конфликта стала женщина. Погибший предлагал ей уйти от инвалида к нему.

Суд признал мужчину виновным и назначил 1 год в колонии. Кроме того, он должен выплатить брату убитого материальный ущерб в размере 170 тысяч рублей и возместить моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV