В Тосно пьяная пенсионерка проломила своему сыну голову топором

После случившегося женщина легла спать.

Следственный отдел по городу Тосно возбудил уголовное дело в отношении 67-летней женщины, которую подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошел 18 июля в поселке Рябово под Тосно. По версии следствия, в ходе ссоры пьяная пенсионерка схватила топор и обухом ударила своего 40-летнего сына по голове. После женщина легла спать, а утром обнаружила сына мертвым и вызвала полицию.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов и полицейских. Стражи порядка осмотрели дом, в котором произошло убийство, и изъяли топор.

Подозреваемую задержали. Следователи просят суд заключить ее под стражу.

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Фото: pexels.com