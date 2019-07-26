В Волосово таксист нанес смертельный удар отчиму в гараже

Мужчина ударил своего родственника кулаком по голове.

Накануне вечером конфликт между двумя родственниками в Волосово закончился непреднамеренным убийством. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ссора между 45-летним мужчиной и его 65-летним отчимом произошла в гараже на Суворовской улице. В ходе конфликта мужчина ударил родственника кулаком по голове, от чего пострадавший упал на землю, ударился головой и умер.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в Петербурге 20 лет колонии дали мужчине, нанесшему ранения гуляющим в парке.

Фото: pexels.com