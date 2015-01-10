Случайно убившего партнершу во время секса в петербургской коммуналке решили не наказывать

Не наказывать убийцу попросила дочь погибшей.

В среду, 17 февраля, Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Василия Субботина. Мужчину обвиняли в убийстве по неосторожности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство о прекращении уголовного преследования направила дочь погибшей. Мужчина раскаялся в содеянном и извинился, а также загладил материальный ущерб и моральный вред. В итоге Субботин и дочь погибшей помирились. В пресс-службе отметили, что потерпевшая не имеет к подсудимому материальных претензий.

Напомним, что инцидент произошел в августе прошлого года. Нетрезвый 38-летний кладовщик ударил свою 55-летнюю возлюбленную тупым предметом в грудь, голову, шею и поясницу, от чего она скончалась.

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Фото: Piter.TV