В Петербурге выросло число совершенных преступлений за 2020 год

По статистике, число преступлений выросло на 26%.

За прошедший 2020 год в Петербурге выросло количество преступлений, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу.

По статистике, в Северной столице совершили 61 309 преступлений – это на 26,1% больше, чем в 2019 году. 37,4% от числа преступлений – особо тяжкие, по сравнению с 2019 годом их совершили на 36,8% больше.

Также выросло число убийств – 149 (+10) и число преступлений, наказуемых по статье " умышленное причинение вреда здоровью" – 76 (+7). В 2020 году раскрыли 95,8% (115 дел) убийств и покушений на убийство. Кроме того, раскрыто 90,4% дел, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Помимо этого за год поступило 421 сообщение о факте коррупции.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Петербурге произошло 531 ДТП.

Фото: Piter.TV