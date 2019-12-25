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За прошедшие сутки в Петербурге произошло 531 ДТП
Сегодня, 15:43
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За прошедшие сутки в Петербурге произошло 531 ДТП

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В девяти из них были пострадавшие.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Петербурге произошло 531 ДТП. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области, в девяти авариях из этого числа пострадали люди.

К счастью, среди пострадавших не было детей, кроме того, все ДТП обошлись без погибших. В Ленобласти за те же сутки произошло 117 ДТП, аварий с пострадавшими было лишь четыре. Раненых людей во всех происшествиях насчитали пять, дети ни в одной аварии не пострадали. Погибших также не было вовсе.

Одним из ДТП вчерашнего дня было столкновение двух иномарок и "ГАЗели" в Басковом переулке.

Фото: pixabay

Теги: дпс, дтп, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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