За прошедшие сутки в Петербурге произошло 531 ДТП

В девяти из них были пострадавшие.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Петербурге произошло 531 ДТП. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области, в девяти авариях из этого числа пострадали люди.

К счастью, среди пострадавших не было детей, кроме того, все ДТП обошлись без погибших. В Ленобласти за те же сутки произошло 117 ДТП, аварий с пострадавшими было лишь четыре. Раненых людей во всех происшествиях насчитали пять, дети ни в одной аварии не пострадали. Погибших также не было вовсе.

Одним из ДТП вчерашнего дня было столкновение двух иномарок и "ГАЗели" в Басковом переулке.

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