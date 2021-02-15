В Басковом переулке столкнулись две иномарки и "Газель"

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, никто не пострадал.

Днем в понедельник, 15 февраля, в Басковом переулке у дома №8 столкнулись три автомобиля, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии. Видно, как один водитель стоит на у края проезжей части и ждет момента, чтобы повернуть налево. В этот момент по крайней правой полосе едет "Газель", а за ней следует иномарка. Водитель иномарки решает обогнать "Газель", а водитель "Газели" решает повернуть налево. По итогу пострадали три машины. О состоянии самих участников аварии ничего неизвестно. Но, судя по кадрам, никто не получил серьезные травмы.

Ранее мы писали, что на перекрестке Культуры и Луначарского произошло ДТП с участием "скорой".

Видео: Piter.TV