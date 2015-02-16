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Видео: на перекрестке Культуры и Луначарского произошло ДТП с участием "скорой"

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Столкнулись карета скорой помощи и автомобиль такси.

Днем в понедельник, 15 февраля, на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях. 

ДТП пересечения Культуры и Луначарского. Стоят скорая помощь и ситимобиль

отметил свидетель. 

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. На кадрах видно, как водитель машины такси на большой скорости хотел "проскочить" перекресток в тот момент, когда встречные авто уже начали движение. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что на Московском шоссе горит кафе.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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