Видео: на перекрестке Культуры и Луначарского произошло ДТП с участием "скорой"

Столкнулись карета скорой помощи и автомобиль такси.

Днем в понедельник, 15 февраля, на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП пересечения Культуры и Луначарского. Стоят скорая помощь и ситимобиль отметил свидетель.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. На кадрах видно, как водитель машины такси на большой скорости хотел "проскочить" перекресток в тот момент, когда встречные авто уже начали движение. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Московском шоссе горит кафе.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV