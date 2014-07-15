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На Московском шоссе горит кафе
Сегодня, 14:17
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smirenny

На Московском шоссе горит кафе

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В администрации кафе уточнили, что внутри никого не было.

В понедельник, 15 февраля, в полицию поступило сообщение о пожаре в придорожном кафе на Московском шоссе, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Специалисты заметили в пути следования густой черный дым. Прибывшие на место пожарные уточнили, что по всей площади горит здание 20 на 20 квадратных метров. Ко всему прочему, имеется угроза возгорания соседнего здания, находящегося в 10 метрах. Администраторы кафе отметили, что внутри никого нет. Информации о ликвидации пожара пока не поступала. Специалисты выяснят причины возгорания. 

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Фото: Piter.TV

Теги: горит кафе, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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