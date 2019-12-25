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Стало известно, какой была при жизни школьница с Новгородской улицы
Сегодня, 13:10
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kraratau27

Стало известно, какой была при жизни школьница с Новгородской улицы

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Девочка была примерным ребёнком.

Известно, что девочка, погибшая накануне в Колпино, была примерным и активным ребёнком, посещая различные кружки, передаёт пресс-служба Колпинского района "Невским новостям". Также в пресс-службе отмечают, что семья не состояла на учете. 

Десятилетняя школьница ночью ушла из дома на Новгородской улице Колпинского района и исчезла. Позже недалеко от дома на детской площадке было найдено тело девочки. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной отметили, что девочка была отличницей и росла в благополучной семье. 

На данный момент следователи изучают смерть девочки, не исключая версию о самоубийстве. 

Ранее мы писали, что  в Московском районе скончался школьник, надышавшись газом.

Фото: pixabay 

Теги: колпино, смерть, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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almirnin
Сегодня 13:24

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