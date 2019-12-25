Стало известно, какой была при жизни школьница с Новгородской улицы

Известно, что девочка, погибшая накануне в Колпино, была примерным и активным ребёнком, посещая различные кружки, передаёт пресс-служба Колпинского района "Невским новостям". Также в пресс-службе отмечают, что семья не состояла на учете.
Десятилетняя школьница ночью ушла из дома на Новгородской улице Колпинского района и исчезла. Позже недалеко от дома на детской площадке было найдено тело девочки. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной отметили, что девочка была отличницей и росла в благополучной семье.
На данный момент следователи изучают смерть девочки, не исключая версию о самоубийстве.
Ранее мы писали, что в Московском районе скончался школьник, надышавшись газом.
Фото: pixabay
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