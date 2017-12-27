В Московском районе скончался школьник, надышавшись газом

В Московском районе скончался школьник из-за газа в зажигалке.

Вечером 13 января в гостях у знакомых в одной из квартир на Алтайской улице, 4 скончался 16-летний подросток. Школьник умер после того, как "побаловался" газовым баллончиком для заправки зажигалок, об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в городе на Неве заявили

Школьник нашёл баллончик и начал вдыхать газ. Спустя некоторое время ему стало плохо, и он потерял сознание. Хозяин квартиры вызвал скорую помощь, однако врачи уже ничем не смогли помочь подростку и констатировали его смерть.

Стало известно, что погибший переехал в Петербург из Малой Вишеры 3 года назад. Мать умерла, подростка воспитывали отец и мачеха. При этом семья ребенка благополучная, родители регулярно приходили в школу на собрания. В органах опеки семья на учете не состояла, в поле зрения сотрудников полиции подросток не попадал.

Однако для установления точной причины смерти понадобится более детальное исследование.

Напомним, Piter.TV писал, что в Петербурге расследуют неожиданную смерть школьника.

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