В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке

Ребенок ушел из дома без верхней одежды.

На Новгородской улице в Колпино обнаружили тело 10-летнего ребенка. Ранее девочка ушла из дома без верхней одежды, сообщил "78.ru".

Труп находился на детской площадки во дворе одного из домов на Новгородской улице, где ребенок проживал с родителями. После того, как мама обнаружила пропажу дочери, она обратилась в полицию.

Обстоятельства и причины смерти выясняют следователи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге восьмиклассник отравился таблетками.

Фото: pixabay.com