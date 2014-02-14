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В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
Сегодня, 14:02
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nadezhda_sib

В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке

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Ребенок ушел из дома без верхней одежды.

На Новгородской улице в Колпино обнаружили тело 10-летнего ребенка. Ранее девочка ушла из дома без верхней одежды, сообщил "78.ru".

Труп находился на детской площадки во дворе одного из домов на Новгородской улице, где ребенок проживал с родителями. После того, как мама обнаружила пропажу дочери, она обратилась в полицию.

Обстоятельства и причины смерти выясняют следователи. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге восьмиклассник отравился таблетками. 

Фото: pixabay.com

Теги: детская площадка, ребенок, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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