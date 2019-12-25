В Петербурге восьмиклассник отравился таблетками

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге школьник получил острое тяжелое отравление лекарственными препаратами. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 10 февраля, в 18:47 из детской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что из квартиры дома 110 по набережной реки Фонтанки с острым тяжелым отравлением лекарственными препаратами, в тяжелом состоянии госпитализирован восьмиклассник.

В этот день в 6:00 он по неустановленной причине выпил лекарственные препараты "Анальгин", "Найз", "Супрастин", "Цетрин" и еще множество других препаратов.

Семья неполная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее двухлетний ребенок отравился таблетками в Невском районе.

Фото: Piter.tv