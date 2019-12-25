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Двухлетний ребенок отравился таблетками в Невском районе
Сегодня, 9:48
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Двухлетний ребенок отравился таблетками в Невском районе

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По предварительным данным, малыш принял таблетки, пока за ним не наблюдали родители.

Двухлетнего ребенка госпитализировали с острым отравлением нейролептиками 7-го февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Телефонограмма из медучреждения поступила в полицию Невского района днем в воскресенье. Ребенка отвезли в больницу из квартиры на Октябрьской набережной, он находился в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, несовершеннолетний съел таблетки по недосмотру родителей. По данному факту проводится проверка.

Ранее доктор Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки. 

Фото: pixabay.com

Теги: отравление, ребенок, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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