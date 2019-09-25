В Петербурге 20 лет колонии дали мужчине, нанесшему ранения гуляющим в парке

Один из пострадавших скончался.

Петербургский городской суд признал виновным Александра Харькова в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2020 года в парке "Александрино" пьяный обвиняемый "без видимого повода, имея умысел на убийство, из хулиганских побуждений" ударил колюще-режущим предметом в грудь М. и в ходе борьбы нанёс В. не менее двух ударов. В. скончался, М. удалось выжить, он спасался бегством.

Суд назначил Харькову наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима.

Ранее суд Петербурга арестовал мужчину, убившего собственную мать ножом.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов