Суд Петербурга арестовал мужчину, убившего собственную мать ножом

Срок меры – 07.09.2021.

Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу Олега Ефимова, который обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Защитник виновного возражала вынесенному решению, заявив, что Ефимов полностью признаёт свою вину. Ефимов же своего мнения по ходатайству не высказал.

Согласно материалам следствия, утром 8 июля в квартире на улице Олеко Дундича он более 15 раз ударил ножом собственную мать. Она скончалась на месте преступления. В этот же день Ефимов был задержан и обвинен в совершении преступления.

Ранее мы писали, что петербуржец убил свою супругу, с которой у него был затянувшийся конфликт.

Фото: Piter.tv