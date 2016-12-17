Полиция Мюнхена подозревает петербуржца в непреднамеренном убийстве

По версии следствия, Роман Шищенко причастен к гибели жены и падчерицы.

В пятницу, 26 июля полиция Германии задержала в Мюнхене петербуржца, которого подозревают в непреднамеренном убийстве жены и падчерицы. Мужчину поместили в камеру предварительного заключения, сообщило немецкое издание "Bild".

Полиция предположила, что 41-летняя женщина и 16-летняя девушка мертвы. Их тела ищут в лесу к востоку от Мюнхена.

Предполагаемого убийцу – 44-летнего Романа Шищенко – задержали в собственной квартире. Пока что он рассказал лишь о том, что 13 июля около 15:00 его жена и падчерица ушили в магазин и не вернулись. В этот же день Роман и бывший муж его супруги передали в полицию заявление о пропаже.

Роман Щищенко эмигрировал в Германию в конце нулевых. Брак с пропавшей Марией Герцуски – уже второй, от первого у него осталась маленькая дочка, которая живет с матерью в Аугсбурге. Криминальное прошлое у эмигранта отсутствует.

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Фото: Bild