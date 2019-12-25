Камчатский депутат признался в случайном убийстве

Он хотел застрелить медведя, но попал в человека.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение представителя политика Ольгу Струченко.

Отмечается, что инцидент произошел 2 августа. По словам Редькина, он узнал, что на свалке поселка Озерновский увидели медведя. Депутат решил отпугнуть хищника и отправился на свалку с ружьем. Редькин выстрелил в медведя в темное время суток, однако через некоторое время узнал, что ранил местного жителя, который позже скончался в медицинском учреждении.

По данным информационного агентства "КамИнформ", депутата уже задержали. Ему могут вменить статью о причинении смерти по неосторожности. Редькин заявил, что готов понести наказание, которое определит суд.

Ранее на Сахалине медведь напал на мужчину, который решил переночевать в своем личном автомобиле.

Фото: kamgov.ru



