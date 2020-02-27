Путин: восстановление движения на Транссибе займет пять суток

Глава государства поручил не останавливать поставки продуктов и товаров, необходимых для работы предприятий.

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил восстановить участок Транссибирской магистрали, пострадавший. Там обрушился мост на перегоне Куэнга - Укурей в результате сильных дождей.

Путин попросил правительство внимательно отнестись к этой ситуации. По словам президента, должно быть обеспечено жизнеобеспечение соответствующих регионов. "Слава богу, никто не пострадал", - отметил президент.

Путин уточнил, что первый участок планируется восстановить в течение двух с половиной суток, а вторую ветку — в течение пяти дней.

Ранее Путин заявил об "уникальном" предложении по вовлечению японцев в экономику Курил.

Видео: YouTube / Россия 24