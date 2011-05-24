В Новосибирске за причастность к диверсии на Транссибе задержали женщину

Женщина сняла видеоподтверждение своего преступления для куратора из киевского режима.

Российские силовые структуры задержали на территории города Новосибирска женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. Соответствующие данные огласили сотрудники Центра общественных связей при ФСБ России. Речь идет о гражданке 1974-го года рождения. В надзорном ведомстве указали, что местная жительница в августа текущего года по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем опасный предмет был ей заложен на железнодорожных путях. Далее злоумышленница привела свой план в действие, подорвав транспортную инфраструктуру.

Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения. ЦОС ФСБ РФ

